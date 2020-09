PS5: un brevetto ha svelato una potenziale caratteristica inedita del DualSense

Un nuovo brevetto registrato da Sony Interactive Entertainment ha svelato una potenziale caratteristica inedita del DualSense, il controller ufficiale di PS5: la possibilità di passare a un altro controller se quello in uso sta finendo la batteria, con un sistema di notifiche che aiuti il giocatore nella transizione, così da renderla il più soft possibile.

Il brevetto è stato registrato nello United States Patent and Trademark Office ed è legato a una funzione specifica del DualSense. Sostanzialmente all'esaurirsi della batteria il DualSense dovrebbe inviare una notifica al giocatore, dandogli la possibilità di cambiare controller senza bruschi stop a giochi.

Purtroppo il brevetto non spiega moltissimo su come funzionerà la notifica, che probabilmente sarà a schermo con un riquadro pop-up a scomparsa (non diamolo però per scontato). Comunque sia si tratta di un'ottima caratteristica che, se effettivamente implementata, aiuterà quelli che passano molte ore a giocare dimenticandosi spesso di ricaricare il loro controller.

Trattandosi di un brevetto non date per scontato di trovare subito il sistema applicato al DualSense, quantomeno non al lancio di PS5. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la console next-gen di Sony sarà disponibile a partire dal 12 novembre 2020 negli USA e in altri territori, e dal 19 novembre 2020 in Europa, Italia compresa.