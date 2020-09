One Piece incontra Le bizzarre avventure di JoJo in questa immagine molto divertente

One Piece e Le bizzarre avventure di JoJo: due manga differenti, due mondi completamente diversi. Il primo frutto della fantasia di Eiichiro Oda, il secondo di quella di Hirohiko Araki. Ma a volte, in modi improbabili, possono anche incontrarsi: per esempio con questa immagine molto divertente che vi proponiamo oggi.



Trun_Godword, un utente Reddit che ha ottenuto in pochissimo tempo più di 11.000 upvote (per rendere l'idea), ha realizzato un'immagine divertentissima, un meme insomma. Lo spunto è presto spiegato: i personaggi di One Piece noti come Rufy Cappello di Paglia (il protagonista) e Sanji (il cuoco di bordo) si sono incontrati nelle stesse pose e atteggiamenti dei celebri Dio Brando e Jotaro, de Le bizzarre avventure di JoJo.



Le caricature sono riuscite perfettamente, e il fan ha cercato di imitare, per quanto possibile, lo stile affascinante e a tratti grottesco di Araki. Nulla di così serio come nello scontro di Dio e Jotaro, però: semplicemente Rufy avrebbe voluto raggiungere il frigorifero, e Sanji naturalmente ha deciso di impedirglielo.



Eccovi qui di seguito la buffa scenetta, cosa ne pensate? Tornando seri: sapevate che il capitolo 1000 del manga di One Piece potrebbe essere pubblicato entro la fine del 2020? Imprevisti permettendo, ovviamente.