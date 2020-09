One Piece, il capitolo 1000 del manga sarà pubblicato prima della fine del 2020?

La situazione del manga di One Piece, in questi mesi, è molto delicata: l'arco narrativo di Wano sta affrontando la battaglia finale con i nemici di turno (non aggiungiamo altro per evitare spoiler), e i fan dell'opera si chiedono se il capitolo 1000 (il fatidico capitolo 1000) davvero sarà pubblicato prima della fine del 2020.



I manga che sono riusciti ad arrivare al capitolo 1000 si contano sulla punta delle dita, e One Piece è uno di questi. Sono necessarie dunque alcune considerazioni (riportate anche dalla redazione di comicbook.com) per cercare di capire se davvero l'opera riuscirà a rispettare la tabella di marcia. Intanto bisogna annotare come il più recente capitolo del manga pubblicato sia il 988; il nuovo capitolo, il 989, arriverà domani domenica 27 settembre 2020. Potrete leggerlo gratuitamente su Manga Plus, assieme ai due numeri più recenti.



Questo significa che a quel punto mancheranno ancora 11 capitoli prima di raggiungere il numero 1000: non sono tanti, ma la cadenza di pubblicazione è settimanale, e undici capitoli hanno bisogno di due mesi e tre settimane di tempo per vedere la luce. La speranza dei fan è che si riesca a raggiungere il numero 1000 entro Natale 2020, ma qualcuno si è già rassegnato ad accogliere l'importantissimo numero come il primo dell'anno nuovo, a gennaio 2021. Ci sarebbe tutto il tempo per recuperare l'intero arco narrativo di Wano, in effetti.



Molto dipenderà non solo dalle festività giapponesi, che potrebbero portare all'interruzione della rivista Weekly Shōnen Jump, ma anche dalle frequenti pause del mangaka Eiichiro Oda. Spesso quest'ultimo salta una pubblicazione settimanale per badare alla propria salute, e di certo nessuno può fargliene una colpa. Da ultimo va tenuto conto anche dell'emergenza sanitaria a livello mondiale, che già nei mesi primaverili ed estivi aveva portato a notevoli rallentamenti nella redazione.



Insomma, per fornire una risposta è ancora presto. Il capitolo 1000 del manga di One Piece, comunque, potrebbe arrivare entro il 2020, anche se per il rotto della cuffia.