One Piece, il traditore dell’arco narrativo di Wano svelato dal manga

Che vi fosse un traditore, all'interno dell'arco narrativo di Wano di One Piece, era già noto sin dallo scorso anno ai lettori del manga di Eiichiro Oda, così come agli spettatori dell'anime. Presto i primi sapranno finalmente di chi si tratta, mentre gli altri dovranno attendere ancora un bel po'. E dunque continuate nella lettura di questo articolo a vostro rischio e pericolo.

Un nuovo leak, proveniente dalle prime scan del capitolo 974 del manga di One Piece, ha svelato l'identità del traditore dell'arco narrativo di Wano di One Piece. Quindi finalmente possiamo dirvi di chi si tratta, ma se preferite scoprirlo da soli interrompete qui la lettura e attendere il prossimo 15 marzo 2020, cioè domenica prossima, data di lancio ufficiale del prossimo appuntamento con l'opera. Insistete? E allora proseguiamo, dunque.

È Kanjuro, l'infame traditore dell'arco narrativo di Wano. Esattamente: non Shinobu, non Raizo, ma Kanjuro dei Nove Foderi Rossi, antico servitore di Kozuki Oden. Lo svelerà a breve il capitolo 974 del manga di One Piece (lo ha già fatto, in Giappone), rivelando così tutti i retroscena del caso del personaggio. Kanjuro ha contribuito alla morte di Kozuki Oden, vent'anni prima che avesse inizio il viaggio di Rufy Cappello di Paglia per i sette mari.

Ma le subdole azioni di Kanjuro non finiscono di certo qui. Il traditore infatti ha orchestrato la separazione tra Raizo, Kinemon e Momonosuke, si è finto prigioniero sotto Doflamingo, ha spiato l'Alleanza e ha fornito tutte le informazioni sugli spostamenti della ciurma di Rufy e della Resistenza direttamente a Kaido dei Quattro Imperatori e ad Orochi. Chissà quale fine lo attende, nel manga: vi terremo aggiornati.