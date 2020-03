Fortnite e giochi online: una via di fuga dal Coronavirus in Italia, spiega Telecom Italia

I giochi online avrebbero rappresentato una via di fuga dal Coronavirus in Italia, con il virus pronto a propagarsi in tutta la penisola. Questa era considerazione quasi ovvia, per chi naturalmente rientra nel settore. Ne abbiamo avuto la conferma proprio in queste ore, con alcune dichiarazioni di Telecom Italia che stanno facendo il giro del mondo. E riguardano Fortnite, tanto per cambiare.

Stando ad un recentissimo report di Telecom Italia, diffuso giusto nelle ultime ore, gli italiani stanno giocando a Fortnite nello specifico, e più in generale ai giochi online. Molti, moltissimi italiani: considerate che la maggior parte della popolazione è attualmente chiusa in casa fino a nuovo ordine (o almeno dovrebbe rimanerci, anche se poi esce o per motivi lavorativi urgenti o per colpevole noncuranza). Va bene che Epic Games ha rilasciato le nuove sfide della Settimana 4 giusto nelle ultime ore, ma tutta questa affluenza è comunque notevole, oltre che improvvisa.

Luigi Gubitosi, accademico e direttore d'azienda di Telecom Italia, ha dichiarato quanto segue: "Il traffico in rete è aumentato oltre il 70%, con un grande contributo soprattutto dai giochi online come Fortnite". Il fatto curioso è che la notizia è stata subito ripresa anche da testate giornalistiche influenti nel resto del mondo, alcune delle quali hanno contattato direttamente Epic Games, gli sviluppatori di Fortnite Capitolo 2.

Epic Games non ha risposto, per il momento. Ne ha approfittato invece Activision, per dire la sua: del resto il lancio di Call of Duty: Warzone, il nuovo Battle Royale, è recentissimo. "Abbiamo ottenuto 6 milioni di giocatori nelle prime 24 ore dal lancio del titolo. E abbiamo appena cominciato!" ha dichiarato la compagnia.

Alcuni utenti più maliziosi hanno commentato in questo modo: "Grandioso. Non solo il Coronavirus, ma anche il ritorno di Fortnite. Come faremo a sopravvivere?". Voi, invece, cosa ne pensate di questo ritorno di fiamma dei giocatori con il Battle Royale di Epic Games? Comunque, se Fortnite non dovesse interessarvi, avreste comunque a disposizione One Piece, Dragon Ball e tanti manga gratis.