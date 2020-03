The Witcher 3 HD Reworked, la versione 11 è disponibile e ora copre anche Toussaint

La versione 11 di The Witcher 3 HD Reworked è disponibile per il download. Da oggi anche il Toussaint è ricoperto dalle magnifiche texture in alta definizione di questa mod.



The Witcher 3 HD Reworked è forse una delle mod più amate di The Witcher 3: Wild Hunt. Gli autori, infatti, mantengono inalterato lo stile e il gameplay del capolavoro di CD Projekt RED, ma ne migliorano sensibilmente la qualità delle texture. Senza incidere troppo sulle prestazioni.



Questo progetto migliora la qualità e i dettagli delle texture, cercando di non pesare eccessivamente sulle prestazioni del gioco e mantenendo inalterato lo stile e la visione artistica dello sviluppatore polacco. Sulle schede più vecchie si potrebbe notare un calo di un massimo di 5 frame, su quelle nuove, invece, tutto questo ben di dio sarà disponibile senza rinunce.



La versione 11 del progetto The Witcher 3 HD Reworked è divisa in tre tronconi da più di 2GB l'uno che è possibile scaricare da questo indirizzo.



L'edizione 11, rispetto alla 10, aggiunge tantissimi nuovi contenuti (tra i quali l'intera area di Toussaint) e un nuovo livello qualitativo che è possibile osservare nel trailer postato sopra.



Le specifiche hardware richieste per far girare la mod sono 3-4GB di Vram. Il calo delle prestazioni sarà nell'ordine dei 5 frame al secondo, in base al luogo nel quale si è. Su schede quali GTX 970/AMD R9 290X o superiori non dovrebbero esserci cali di sorta.



La scaricherete?