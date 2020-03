Dragon Ball Heroes, un riferimento a Dragon Ball GT che forse non avete notato

Dragon Ball Heroes è un anime, un manga e un gioco arcade non canonico, tratto dal franchise di Akira Toriyama. Questo status gli consente di sperimentare, mescolare e proporre tutta una serie di personaggi, trasformazioni e situazioni impossibili nelle rispettive serie canoniche. E oggi, in particolare, vogliamo parlarvi di un riferimento a Dragon Ball GT.

Dragon Ball GT viene costantemente richiamato, in Super Dragon Ball Heroes: basti pensare alla trasformazione in Super Saiyan di Quarto Livello, tranquillamente raggiunta da alcuni personaggi. Ma forse c'è un dettaglio che non avete notato, presente nella saga del Conflitto Universale. Avete per caso sospettato qualcosa, nel design e nell'aspetto dei nemici noti come Kamin e Oren?

Questi due alieni dalle sembianze di robot non sono altro che Tsufuru: è la stessa razza aliena citata per la prima volta in Dragon Ball GT. La stessa alla quale apparteneva anche Baby, uno dei nemici più potenti e subdoli della serie, che invase la Terra dando vita, tra le altre cose, a Baby Vegeta. Eccovi una loro immagine: capite, adesso, di cosa stiamo parlando? Avevate notato questo dettaglio?

L'anime di Super Dragon Ball Heroes viene attualmente trasmesso in Giappone, e non è chiaro se nel prossimo futuro i diritti verranno acquistati anche per la messa in onda italiana. Sappiamo che tra gli ultimi personaggi introdotti figura anche Trunks Super Saiyan God (Rosso).