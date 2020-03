Mediaworld, volantino Festa del Papà: Samsung Galaxy A50, Smart TV e notebook in offerta

Nella giornata di oggi Mediaworld ha dato il via a tante nuove offerte dedicate alla Festa del Papà, presentate all'interno dell'omonimo volantino. Ve le riportiamo in questo rapido articolo, perché crediamo possano interessare a voi lettori: ci sono infatti da segnalare smartphone, Smart TV, smartwatch e notebook davvero niente male.

Cominciamo dagli smartphone, o meglio dallo smartphone perché ce n'è soltanto uno: ma è davvero un'ottima proposta. Si tratta di SAMSUNG SM-A505 Galaxy A50 Black Vodafone al prezzo di 239,99 euro, con uno sconto molto valido sul prezzo iniziale di listino (pari a 329,99 euro).

Niente male anche le offerte Mediaworld pensate per la Festa del Papà a tema smartwatch. HUAWEI Band 2 Pro è ora disponibile al prezzo di 39,99 euro contro il listino di 99,99 euro, e APPLE Watch Series 5 GPS 40mm addirittura a 403,31 euro, contro il listino di 459,00 euro.

Passiamo alle offerte sulle Smart TV. SONY KD55XF9005 è un ottimo televisore in 4K con risoluzione 3840 x 2160, e adesso può essere vostro a 799,00 euro contro il listino di 1299,00 euro. Ma anche SAMSUNG UE55RU8000UXZT, una smart TV LED 4K tutt'altro che secondaria, merita qualche considerazione: ora costa 579,00 euro (invece di 899,00 euro).

Chiudiamo questa breve rassegna con un paio di notebook. APPLE MacBook Air 13" è disponibile sul sito Mediaworld a 1128,00 euro (listino di 1279 euro); propone Intel Core I5, 128 GB di spazio di archiviazione interno e 8GB di RAM. LENOVO YOGA C640-13IML costa decisamente meno, 749,00 euro (listino di 899,00 euro), e vanta comunque 512 GB di memoria di archiviazione interna e 8GB di RAM.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.