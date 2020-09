Dusk Golem chiude con i leak, non pubblicherà più anticipazioni sui giochi

Dusk Golem, autore di svariati leak che si sono rivelati corretti, ha deciso di ritirarsi: d'ora in avanti non pubblicherà più anticipazioni sui giochi, limitandosi a scrivere delle proprie passioni.

Particolarmente attendibile nel rivelare anzitempo gli annunci di Capcom, vedi ad esempio il fatto che Resident Evil Village punterà a uscire anche su PS4 e Xbox One, Dusk Golem ha detto di voler chiudere con la carriera di leaker per non danneggiare il lavoro delle persone di cui parla.

"Alcuni saranno contenti di questa notizia, altri no, ma mi sono confrontato con la questione diverse volte negli ultimi mesi, mi sono sentito colpevole, ne ho parlato con alcune persone e alla fine ho preso questa decisione: mi ritiro come leaker", ha scritto l'insider.

"Scriverò ancora tweet sulle cose che mi entusiasmano, ma il motivo principale per cui mi ritiro come leaker è il sentimento di colpevolezza nei confronti delle persone il cui lavoro viene danneggiato dalle mie anticipazioni."

La sensazione è che qualche sviluppatore si sia effettivamente confrontato con Dusk Golem, facendogli presente che con i suoi leak ha causato un danno al suo lavoro, cosa di cui il leaker finora non si era reso conto davvero.

(1/6) Some will be happy with this news, some won't be. But I've faced this many times in the last couple months specifically, personal guilt about it, I've talked with a few people about it, and making this decision.

I'm retiring as a leaker & being open with stuff I know now.