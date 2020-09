Abarth Virtual Racing League: stasera a si corre per gli ultimi posti per la finale

Stasera si corre l'ultimo appuntamento della Abarth Virtual Racing League: a Barcellona si scenderà in pista per guadagnare per gli ultimi posti per la finale. Si tratta dell'appuntamento finale (per quanto riguarda le qualificazioni) del torneo ufficiale Abarth organizzato da Qlash, uno dei principali team esport in Italia.

Stasera sarà tempo di Gara 8, l'ultima a disposizione per i piloti di qualificarsi alla grande finale di ottobre, dove i migliori 24 di questi mesi si sfideranno per decretare il vincitore della 'Abarth Virtual Racing League', il campionato con cui la nota casa automobilistica dello scorpione ha deciso di esordire negli esports.

Si corre a Barcellona nel layout Gp, quello con un rettilineo più corto e con una staccata più forte, insieme ad una serie di varianti, caratteristiche che aumentano le possibilità di sorpasso e la spettacolarità. "Il tracciato - spiegano i commentatori Andrea Valerio e Antonio Lurchis - è tecnico e molto difficile. E' più efficace cercare di fare buone linee e percorrere meno strada, rispetto cercare la velocità in percorrenza. E' fondamentale calcolare bene i tempi di cambio fra la terza e la quarta marcia: i rapporti non sono modificabili e sono le più usate, sarà cruciale far bene fra curva 2 e curva 3 per non perdere velocità".

Attendono quindi gli ultimi 3 rivali gli altri già qualificati: E. Lopez, M. Crippa, N. Natali, M. Noris, M. De Plato, P. A. Previdi, A. Benedetti, M. Murè, R. Accurso, C. Cecalupo, K. Mattea, A. Siddi, M. Liguori, A. Famulari, A. Testi, L. Molle, D. Gentili, F. Cesaro, M. Corvino, J. Ronzo, D. Lopez.

La gara sarà trasmessa a partire dalle 21 (ore 20.30 partirà il countdown) di sabato 26 settembre sul canale Twitch ufficiale e sulla pagina Facebook di Abarth.

Sarete dei nostri?