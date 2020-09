Animal Crossing: New Horizons, oggetto gratis a tema Ring Fit Adventure in arrivo

Nintendo ha deciso di regalare a tutti i giocatori di Animal Crossing: New Horizons un oggetto gratis a tema Ring Fit Adventure. Dato che gratuitamente non si butta via nulla, stiamo per spiegarvi meglio i dettagli di questa curiosa iniziativa.



Ring Fit Adventure, tanto per cominciare, è un particolarissimo videogioco disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Si tratta di un RPG in cui la progressione è legata ad esercizi fisici del giocatore, realizzati grazie alla periferica circolare nota come Ring Con, una sorta di anello elasticizzato. Sarà proprio questo anello ad essere riprodotto digitalmente all'interno di Animal Crossing: New Horizons, come mostrato dall'immagine qui di seguito riportata.

A Ring Con item from #RingFitAdventure will be sent as a gift for all users that download the #AnimalCrossing: New Horizons Fall update! pic.twitter.com/bIkzywiYD4 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 25, 2020