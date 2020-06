Ring Fit Adventure, più di un milione di copie vendute nei negozi giapponesi, la prima nuova IP a farcela da Splatoon

Ring Fit Adventure per Nintendo Switch è la prima nuova proprietà intellettuale di Nintendo a vendere più di un milione di copie nei negozi giapponesi dai tempi di Splatoon (il primo capitolo per Wii U). A riportarlo è stata la rivista giapponese Famitsu, che si occupa settimanalmente di stilare le classifiche di vendita giapponesi.

Considerate che alcune vendite, come quelle del negozio MyNintendo, non sono state conteggiate. Quindi è probabile che Ring Fit Adventure abbia superato quota 1 milione già la settimana scorsa. Del gioco c'è comunque ancora grande richiesta, con i nuovi rifornimenti per i negozi che fanno segnare il tutto esaurito nel giro di pochi minuti.

Dopo un lancio lento, Ring Fit Adventure è diventato un successo in tutto il mondo, probabilmente anche grazie alla pandemia di COVID-19 che ha costretto moltissime persone a stare chiuse in casa. Quale modo migliore per continuare a fare esercizi divertendosi?