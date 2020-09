Second Extinction, nuovo video di gameplay per lo sparatutto con i dinosauri

Second Extinction, lo sparatutto a base di dinosauri sviluppato da Systemic Reaction, team interno di Avalanche Studios, si mostra con un nuovo video di gameplay della durata di 16 minuti.

Dopo il trailer del gameplay dal Future Games Show, Second Extinction torna dunque a far parlare di sé, quando mancano ormai pochi giorni al debutto in Accesso Anticipato su Steam, fissato al 13 ottobre.

Le sequenze presenti nel filmato sembrano illustrare un'esperienza cooperativa frenetica e divertente in cui, insieme ad altri due giocatori, dovremo esplorare un ampio scenario e difenderci dall'attacco di enormi rettili poco amichevoli.

Nel corso della campagna ci troveremo a completare svariati incarichi e a utilizzare numerose armi e oggetti che fanno parte di un ricco equipaggiamento: sarà interessante capire come funzionerà il sistema di progressione.

Second Extinction è un FPS cooperativo a 3 giocatori nel quale, insieme alla tua squadra, dovrai abbattere orde inferocite di dinosauri mutanti. Combatti in un inferno di proiettili, esplosioni, zanne, artigli e sangue! La riconquista della Terra è nelle tue mani!