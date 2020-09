Earth Defense Force 6 e World Brothers, primi video di gameplay dal TGS 2020

Earth Defense Force 6 ed Earth Defense Force: World Brothers sono stati mostrati al TGS 2020 con i primi video di gameplay, che consentono dunque di farsi un'idea dei due sparatutto giapponesi.

Earth Defense Force 6, annunciato a giugno, manterrà la formula tradizionale della serie coinvolgendoci in un'azione in stile B-movie anni '50, in cui dovremo difendere la città da un'invasione aliena.

In questo caso è però la prima volta che vediamo nemici diversi dai soliti insetti giganti, nella fattispecie lucertole antropomorfe che una volta colpite macchinano di sangue viola lo scenario, donando al gioco un aspetto quantomeno bizzarro.

Per quanto riguarda invece lo spin-off Earth Defense Force: World Brothers, in uscita su PS4 e Nintendo Switch, l'approccio grafico è diverso e si rifà ai Voxel che hanno reso celebre Minecraft.

Tutto è dunque molto più colorato e "giocattoloso" rispetto al solito, ma le meccaniche sembrano le stesse di sempre così come le classi dei personaggi a nostra disposizione all'interno della campagna.

Earth Defense Force: World Brothers dovrebbe fare il proprio debutto entro la fine dell'anno, mentre per Earth Defense Force 6 bisognerà attendere il 2021.