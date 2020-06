Earth Defense Force 6, ufficiale anche il nuovo episodio della serie giapponese

Earth Defense Force 6 è stato annunciato in via ufficiale da D3 Publisher, che non ha specificato le piattaforme di riferimento del nuovo episodio della serie giapponese ma ha rivelato il periodo di uscita, fissato al 2021.

La conferma del sesto capitolo principale arriva in concomitanza con l'annuncio di Earth Defense Force: World Brothers per PS4 e Nintendo Switch, uno spin-off con grafica Voxel sviluppato da Yuke's.

A giudicare dalle prime immagini, che trovate in calce, Earth Defense Force 6 non punterà su di una grafica di nuova generazione bensì manterrà intatto il proprio stile datato, finora una vera e propria firma del franchise.

Come detto, non ci sono ancora piattaforme di riferimento ma diamo per scontato che il gioco approderà su PS4, come da tradizione, mentre per una conferma delle console next-gen bisognerà probabilmente attendere.

Nata nel 2003 con un primo capitolo realizzato nell'ambito di una raccolta di titoli budget, la serie racconta le gesta di una squadra speciale che difende la Terra dall'attacco di alieni che sfruttano orde di insetti giganti per perpetrare l'invasione.