Nintendo, nessuno stop su mobile: nuovi giochi per iOS e Android in sviluppo

Nintendo non ha intenzione di abbandonare il mercato mobile, anzi il presidente Shuntaro Furukawa ha dichiarato che ci sono nuovi giochi per iOS e Android attualmente in fase di sviluppo.

Un articolo di Bloomberg parlava di come Nintendo avesse frenato sul mobile per concentrarsi su Nintendo Switch, ma a quanto pare le cose non stanno esattamente così: semplicemente in questo momento non ci sono progetti pronti per un annuncio ufficiale.

"Ci stiamo concentrando sul supporto dei nostri sei mobile game già disponibili, ma al contempo continuiamo a sviluppare nuove applicazioni", ha detto Furukawa. "Per quanto riguarda queste ultime, non ci troviamo a uno stadio in cui è possibile annunciare nuove informazioni."

Il presidente ha quindi parlato di come la permanenza di Nintendo nel mercato mobile non sia in discussione, ponendosi l'obiettivo di promuovere ulteriormente le proprietà intellettuali dell'azienda nell'interesse di tutti.

Un presupposto che giochi come Super Mario Run e Animal Crossing: Pocket Camp hanno rispettato appieno, a giudicare dalla loro straordinaria diffusione.