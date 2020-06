Nintendo frena sul mobile per concentrarsi su Nintendo Switch

Nintendo potrebbe aver dato una brusca frenata alle sue ambizioni mobile, rallentando lo sviluppo di nuovi giochi, per concentrarsi sul successo di Nintendo Switch. Questo è quanto emerge da un reportage di Takashi Mochizuki per Bloomberg secondo cui la casa di Mario non sarebbe molto contenta dell'andamento dei suoi giochi mobile.

In totale i vari titoli lanciati le avrebbero fruttato 1 miliardo di dollari, di cui però il 60% provenienti da un singolo gioco: Fire Emblem Heroes. Nemmeno il successo apparente di Mario Kart Tour, che conta molti più download, si è tradotto in ricavi paragonabili, tanto che i vertici della compagnia non sarebbero molto soddisfatti del gioco, così come non sono stati soddisfatti di Super Mario Run.

Fu proprio il successo di Fire Emblem Heroes a convincere i dirigenti di Nintendo a potenziare gli sforzi mobile della società nel 2017, ma attualmente pare che ci sia stato un grosso ripensamento in merito, quasi un'inversione a U.

Stando a Bloomberg, il presidente Shuntaro Furukawa avrebbe dichiarato a maggio che la strategia della compagnia non prevede più il rilascio continuo di applicazioni mobile e che il tentativo di sbarcare in questo mercato nacque solo dal clamoroso fallimento di Wii U.

Attualmente Nintendo non ha pianificato alcun rilascio mobile, a parte due titoli casual della serie Pokémon, Pokémon Smile e Pokémon Cafe Mix, che comunque non gestisce direttamente (se ne sta occupando The Pokémon Company). Qualcosa arriverà prima o poi, ma secondo Bloomberg sarà solo un modo per non scontentare gli azionisti, che vogliono comunque che la compagnia rimanga attiva nel settore. Nintendo di suo sarebbe molto scontenta dei limiti di design imposti dai giochi mobile, in particolare dai controlli touch. Evidentemente le critiche ricevute per Mario Kart Tour hanno pesato parecchio...