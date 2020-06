WindTre, assistenza clienti su WhatsApp: ecco il numero per contattarla

Quando si hanno dei problemi con un operatore telefonico, di solito il percorso per contattare l'assistenza clienti è lungo e tedioso - senza contare i casi in cui cade la linea e bisogna ricominciare tutto da capo. Ma adesso per WindTre questo problema potrebbe non esistere più, dato che è arrivata l'assistenza clienti su WhatsApp.

WindTre ha difatti accolto da pochissimo il servizio di assistenza digitale: sarà sufficiente possedere WhatsApp sul proprio smartphone per richiedere l'aiuto dell'operatore. WindTre stesso invita i clienti che chiamano al numero 159 ad utilizzare invece il servizio di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg. Il numero da utilizzare è il +39 3880000159.

In questo modo il cliente riceverà direttamente in chat tutta l'assistenza di cui ha bisogno, tramite messaggio: non è detto che sia il sistema più adatto solo per i più giovani. Ricapitoliamo qui di seguito, passo passo, come richiedere l'assistenza clienti tramite WhatsApp a WindTre.

Aggiungere alla propria rubrica il numero +39 3880000159

Avviare WhatsApp

Selezionare il comando "Nuova conversazione" (icona in basso a destra)

Selezionare l'account WindTre aggiunto in rubrica

Una volta avviata la chat, comunicare il problema all'operatore