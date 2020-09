Street Fighter V: Champion Edition, Dan Hibiki si mostra in video al TGS 2020

Dan Hibiki, il prossimo personaggio scaricabile di Street Fighter V: Champion Edition, è stato mostrato in video da Capcom in occasione del TGS 2020.

Fra i personaggi della Season V insieme a Rose, Oro e Akira, Dan è protagonista in questo caso della tradizionale anteprima del repertorio di mosse, un appuntamento sempre molto interessante per i fan più accaniti del picchiaduro a incontri.

Come certamente sanno gli appassionati di Street Fighter, Dan possiede manovre simili a quelle di Ken e Ryu, ma che in combattimento riescono a distinguersi per timing e portata, donando al personaggio diverse peculiarità.

Allo stesso modo si tratta di un combattente sbruffone e maldestro, i cui modi non possono che strappare un sorriso, specie in contrasto con la seriosità dei suoi due ex compagni di allenamento.

Il debutto di Dan Hibiki nel roster di Street Fighter V: Champion Edition avverrà nel corso dell'inverno, appunto come primo appuntamento della Season V.