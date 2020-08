Street Fighter 5 Champion Edition: Dan, Rose, Oro e Akira annunciati per la Season V

Street Fighter 5: Champion Edition vedrà l'arrivo di Dan, Rose, Oro e Akira Kazama, quest'ultima da Rival Schools, come personaggi scaricabili nell'ambito della Season V.

Annunciato a maggio, il Season Pass 5 di Street Fighter 5: Champion Edition arricchirà ulteriormente il già ampio roster del picchiaduro Capcom con altri cinque combattenti: l'ultimo non è ancora stato rivelato.

Dan Hibiki, disponibile entro questo autunno, ha fatto il proprio esordio nella serie prequel Street Fighter Alpha, ponendosi fin da subito come una sorta di guerriero maldestro ma dotato di un indubbio fascino. La sua ultima apparizione risale a Street Fighter IV.

Rose, in arrivo nella primavera 2021, proviene anch'essa dalla serie Street Fighter Alpha: si tratta di una combattente in grado di controllare l'energia spirituale. Anche lei l'abbiamo vista l'ultima volta in Street Fighter IV.

Oro, disponibile nell'estate 2021, ha invece fatto il proprio debutto in Street Fighter III: 3rd Strike: si tratta di un esperto di arti marziali dall'aspetto quantomeno inquietante.

Akira Kazama, anch'essa in arrivo nell'estate 2021, proviene invece dal roster del picchiaduro Rival Schools: United by Fate, pubblicato da Capcom nel 1997: il personaggio si pone come una sorta di alternativa a Sakura.