Street Fighter 5: Champion Edition, Season Pass 5 annunciato con nuovi personaggi e stage

Street Fighter 5: Champion Edition si arricchisce ancora con nuovi contenuti grazie a un ulteriore Season Pass in arrivo per il gioco, ovvero la Season 5, contenente altri cinque personaggi aggiuntivi e tre ulteriori stage, dimostrando dunque come Capcom non abbia ancora finito di supportare il suo picchiaduro.

Attendevamo in effetti novità in arrivo ieri, come era stato annunciato in precedenza, ma il fatto che si tratti di un quinto Season Pass coglie abbastanza di sorpresa, visto che in molti consideravano il supporto ormai cessato dal punto di vista dei nuovi contenuti.

Sul blog ufficiale del team di sviluppo, Capcom ha invece confermato che il supporto continua: pur non comunicando i dettagli né la data di uscita, ha affermato che il Season Pass 5 di Street Fighter V conterrà cinque nuovi personaggi e tre stage, in attesa di scoprire quali siano.

Per l'occasione, Capcom ha anche indetto un contest tra gli utenti per proporre nuovi vestiti per i personaggi entro il 21 luglio, con i vincitori che vedranno le loro creazioni realmente addosso ai combattenti di Street Fighter 5, selezionabili direttamente nel gioco.

Restiamo dunque in attesa di informazioni più precise sulla Season V di Street Fighter 5, soprattutto per quanto riguarda il sapere quali siano i personaggi destinati ad ingrandire ulteriormente un roster composto già da 40 combattenti. Il gioco nel frattempo ha venduto 4,5 milioni di copie in base agli ultimi dati finanziari diffusi da Capcom, dai quali è emerso anche che Devil May Cry 5 si trova a quota 3,5 milioni.