Super Nintendo World, il parco tematico si mostra per intero in una foto aerea

Super Nintendo World non è ancora ufficialmente aperto ma possiamo finalmente avere un'idea complessiva più precisa di cosa si tratti grazie a questa foto aerea scattata al parco tematico Nintendo prima della sua apertura, ancora in fase di ultimazione dei lavori.

La foto in questione si riferisce al Super Nintendo World in preparazione presso gli Universal Studios Japan, forse scattata con un drone: il punto di vista sopraelevato consente di superare l'alto muro di protezione e vedere un po' di cosa si tratti: a quanto pare è un pezzo di parco tematico molto concentrato e ricco di elementi, come risulta visibile guardando la foto ingrandita.

La prima impressione è che si tratti di un'area in verità non molto vasta, ma la prospettiva può anche ingannare: in effetti, prendendo in considerazione le auto disposte al di fuori della zona si può vedere come in verità sia un parco di medie dimensioni ma quello che stupisce soprattutto è la quantità di elementi e strutture che lo compongono.

In uno spazio non particolarmente esteso troviamo una quantità di attrazioni e strutture varie veramente impressionante, tanto da non sembrare di lasciare spazio sufficiente tra una e l'altra, cosa che fa pensare a un affollamento notevole che potrà verificarsi e conseguenti code probabili per poter entrare al suo interno.

Gli elementi caratteristici del mondo di Super Mario risultano ben visibili e sostanzialmente l'intero parco è strutturato su questi: tubi verdi, bocchi colorati, il castello di Peach, funghi e tartarughe sono ricorrenti all'interno dell'area, insieme ad altre strutture. Il parco risulta peraltro sopraelevato con un edificio sottostante di cui non è chiara la funzione, che potrebbe essere una sorta di magazzino o parte visitabile dell'area.

A gennaio è stato confermato che il parco di divertimenti di Nintendo sta per arrivare anche negli USA e poco prima il Super Nintendo World era stato presentato con un trailer ufficiale.