Street Fighter 5 ha venduto 4,5 milioni di copie, Devil May Cry 5 3,5 milioni

Street Fighter 5 è riuscito a vendere un totale di 4,5 milioni di copie, mentre Devil May Cry 5 è arrivato a 3,5 milioni. I dati arrivano dal recente resoconto finanziario di Capcom per la chiusura dell'anno fiscale 2020, dove sono state aggiornate le vendite fatte da tutti i suoi titoli più importanti.

Di fatto il quinto capitolo della nota saga di picchiaduro è il decimo titolo più venduto in assoluto del publisher giapponese, secondo solo a Street Fighter 2 per Super Nintendo se consideriamo gli Street Fighter. Ottimo risultato anche per Devil May Cry 5, che ha fatto meglio di qualsiasi altro capitolo della serie. Il gioco in assoluto più venduto di Capcom rimane però Monster Hunter: World che con 15,7 milioni di copie stacca di netto il secondo in classifica, ossia Resident Evil 5, fermo a 7,6 milioni di copie. La serie Resident Evil si conferma la più presente nella top 10, con ben quattro titoli, seguita da quella Monster Hunter a 4 e da quella Street Fighter a 2.

Vediamo i risultati più interessanti dell'ultimo anno fatti da Capcom: