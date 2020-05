Epic Games Store: emerso l'elenco dei potenziali prossimi giochi gratis

Spuntato online l'elenco di quelli che potrebbero essere i giochi gratis dati dall'Epic Games Store, dopo l'exploit fatto con la bomba GTA 5, attualmente riscattabile dal negozio in forma completamente gratuita.

Naturalmente è giusto premettere che si tratta di un rumor e che quindi non c'è niente di confermato in via ufficiale. L'invito è sempre lo stesso: prendete il tutto con le dovute cautele e non date nulla per scontato.

Stando a una schermata trafugata, che sembra la foto di una qualche diapositiva, i prossimi giochi gratis saranno: Civilization VI (dal 21 maggio); Borderlands: The Handsome Collection (dal 28 maggio); Ark Survival Evolved (dal 4 giugno).

Ieri era stato vociferato che uno dei prossimi titoli gratuiti potesse essere The Witcher 3: Wild Hunt, ma il gioco di CD Project Red risulta attualmente in vendita nell'Epic Games Store, quindi lo escluderemmo a priori.

Con il lancio di GTA 5 gratis l'Epic Games Store ha avuto anche dei grossi problemi ai server, problemi che sembrano risolti, fortunatamente. Quindi, se non lo avete ancora fatto, andate a riscattare la vostra copia del capolavoro di Rockstar Games.