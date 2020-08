Apple Arcade, The Last Campfire di Hello Games tra i nuovi giochi in uscita

Apple Arcade vedrà a breve l'arrivo di una serie di nuovi giochi, fra cui l'interessante avventura The Last Campfire, l'ultimo progetto sviluppato da Hello Games, in uscita anche su PC e console.

Annunciato ai Game Awards 2018, The Last Campfire si pone come un'esperienza decisamente meno ambiziosa rispetto al celebre No Man's Sky, caratterizzata da atmosfere in qualche modo vicine a quelle di Ori and the Blind Forest. Sarà disponile su Apple Arcade a partire dal 27 agosto.

La lista dei giochi che debutteranno a breve sulla piattaforma Apple include tuttavia anche altri titoli, come la colorata avventura sci-fi Next Stop Nowhere (14 agosto), l'interessante tie-in Samurai Jack: Battle Through Time (21 agosto) e l'action platform World's End Club (4 settembre).

Apple Arcade è un servizio in abbonamento per iPhone, iPad, Apple TV e Mac che consente di accedere a un ricco catalogo di titoli premium al prezzo di soli 4,99 euro al mese.