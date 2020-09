Call of Duty: Warzone Stagione 6, viaggi rapidi in arrivo con la metropolitana

Call of Duty: Warzone vedrà l'introduzione di un sistema di viaggi rapidi in concomitanza con l'arrivo della Stagione 6. Gli spostamenti verranno effettuati utilizzando le fermate della metropolitana.

Forte dei suoi 60 milioni di utenti, Call of Duty: Warzone continua ad aggiornarsi e, in qualche modo, ad assecondare i desideri dei giocatori. Il fast travel rientra infatti fra le richieste più gettonate: vediamo come funzionerà.

Per spostarsi rapidamente da un punto all'altro della mappa ci basterà individuare una delle nuove stazioni della metro, scendere le scale, raggiungere la piattaforma e scegliere la direzione desiderata.

A quel punto non dovremo far altro che attendere l'arrivo del treno, salire a bordo e goderci il viaggio. Attenzione, però: se ci troveremo a combattere in stazione o a bordo del vagone, la corsa si interromperà e dovremo attendere la conclusione dello scontro perché ricominci.

Insomma, il concetto degli sviluppatori è quello di creare una sorta di zona franca in cui recarsi per riprendere fiato, ricaricare le armi e quindi approfittare dell'occasione per spostarsi in un'altra zona della mappa.

Naturalmente bisognerà verificare a fondo eventuali effetti dei viaggi rapidi sul bilanciamento dell'esperienza, visto che la possibilità di approfittare di tale feature finirà inevitabilmente per cambiare gli equilibri del match.