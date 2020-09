Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, balla davanti a diverse torte di compleanno

Il terzo compleanno di Fortnite è arrivato, e per l'occasione gli sviluppatori di Epic Games hanno reso disponibili nuove sfide esclusive. Balla davanti a diverse torte di compleanno è una di queste: la rapida guida che state leggendo vi aiuterà a completarla facilmente.



Come completare la sfida in questione del terzo compleanno di Fortnite Stagione 4 Capitolo 2? Nulla di più facile: bisogna raggiungere le torte di compleanno nascoste sulla mappa di gioco, dieci in totale, ed eseguire un balletto nei paraggi. Sempre sullo stesso posto potrete poi anche mangiare delle fette di torta, guadagnando così punti salute o punti scudo, a seconda delle necessità.



La posizione di tutte le torte di Fortnite è dunque imprescindibile: dovrete conoscerla, e fare anche molta attenzione ad evitare i nemici presenti che si recheranno sul posto. Ecco tutti i luoghi di Fortnite che ospitano una torta rosa gigante, in un pratico elenco:

Parco Pacifico

Spiagge Sudate

Borgo Bislacco

Siepi d'Agrifoglio

Foresta Frignante

Pantano Palpitante

Brughiere Brumose

Lago Languido

Corso Commercio

Moli Molesti