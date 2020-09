Hyrule Warriors L'era della calamità: trailer e gameplay direttamente dal TGS 2020

Annunciato un po' a sorpresa qualche settimana fa, adesso abbiamo avuto modo di scoprire con maggior calma Hyrule Warriors L'era della calamità. Questo interessante musou ambientato nella stessa linea temporale di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato presentato attraverso tre video direttamente al TGS 2020: un trailer generico, un trailer della storia e un lungo video di gameplay.

Hyrule Warriors L'era della calamità è ambientato un secolo prima degli eventi di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un momento storico nel quale il fato di Hyrule è in bilico. Il nostro compito sarà quello di guidare le forze sul campo di battaglia e affronta la temibile calamità Ganon.

Con i video del TGS 2020 abbiamo avuto modo di approfondire questi aspetti della storia, ma anche vedere in azione il gioco, così da provare ad intuire eventuali differenze non solo coi musou in generale, ma anche con primo Hyrule Warriors.

Questi tredici minuti di filmato mostrano un comparto grafico notevole, unito allo stile inconfondibile di Breath of the Wild. Hyrule Warriors L'era della calamità arriverà il 20 novembre 2020 in esclusiva per Nintendo Switch: lo comprerete?