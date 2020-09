Red Dead Redemption 2: un nuovo filmato è stato stato scovato nel gioco

Un nuovo filmato di Red Dead Redemtion 2 è stato scovato dall'utente YouTube cad5150. Si tratta di una scena di intermezzo che è possibile sbloccare all'interno di una missione e che, apparentemente, nessuno aveva ancora scovato all'interno del gioco e pubblicato online. Dimostrando come Rockstar abbia pensato a -quasi- tutto e che potrebbe esserci ancora molto altro da scoprire all'interno di questo bellissimo open world.

Il filmato è restato segreto così a lungo perché per sbloccarlo occorre fare una cosa che solitamente porta al game over, ovvero non seguire alla lettera le indicazioni del gioco e sparare ad uno degli NPC coinvolti nella missione. Eppure in questo caso agire fuori dagli schemi previsti da Rockstar premia con un bel filmato nel quale si vede Arthur Morgan agire da duro.

In una missione nella quale Arthur Morgan e Charles devono inseguire i rapitori di Trelawny, ad un certo punto si arriva in un accampamento con due uomini. Avvicinandosi a loro farebbe partire il classico filmato nel quale si porta avanti la missione, mentre uccidenderne uno da lontano consente di sbloccare il filmato segreto nel quale Arthur interroga il sopravvissuto e ottiene quello che vuole.

Qualcuno di voi per caso si era già imbattuto in questa scena? Secondo voi ci sono altri momenti come questo ancora nascosti nel gioco?