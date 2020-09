Red Dead Online, l'evento "Army of Fear" potrebbe portare gli zombi nel gioco

Le tracce dell'esistenza di Army of Fear sono comunque molteplici e non si limitano ai modelli 3D. L'utente Twitter @MuzTuber ha infatti scoperto dei file audio collegati a una modalità di gioco chiamata "Fear of us".

Mentions in the DLC audio files of music for something called FEAR OF US/FOA, possibly the name of a limited time gamemode for Halloween. Similar name to last year's one. pic.twitter.com/tYexbieofv



Difficile dire quando Rockstar Games conti di lanciare l'evento (sempre che esista davvero, visto che per ora non c'è niente di ufficiale). La data più probabile sembra essere l'imminente Halloween, ma per ora non ci sono certezze in merito. Speriamo solo che sia qualcosa della stessa qualità di Red Dead Redemption: Undead Nightmare. In questo caso comunque i contenuti dovrebbero essere tutti per la modalità online, senza niente per il single player, come tradizione di Rockstar Games dal lancio di GTA Online in poi.

Per adesso l'unica certezza è che Red Dead Online è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Per accedervi dovete acquistare Red Dead Redemption 2.