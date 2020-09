GeForce RTX 3090 sono più alte di una Xbox Series X

Un breve filmato pubblicato da Digital Foundry su Twitter compara le dimensioni di una GeForce RTX 3090 con quelle di una Xbox Series X. Un confronto che evidenzia quanto sia massiccia la nuova e potentissima GPU di Nvidia.

Che le RTX 3090 fossero massicce lo sapevamo, ma che da sole potessero essere persino più lunghe di una Xbox Series X forse nessuno lo sospettava. Eppure dal filmato postato da Digital Foundry emerge proprio questo. La nuova GPU di Nvidia, infatti, è più lunga di circa un centimetro della console di nuova generazione di Microsoft, base d'appoggio inclusa.

Un confronto piuttosto curioso che da una parte evidenzia come tutta la potenza generata da questa scheda video pensata per le applicazioni professionali più esigenti necessita di tanto spazio ed energia per poter garantire le prestazioni necessarie per il gaming in 8K e per essere il 50% più veloci delle Titan, dall'altra l'ottimo lavoro di Microsoft e AMD nel compattare tutta la tecnologia di Xbox Series X all'interno di un form factor piuttosto elegante e compatto.

Un'altra cosa dimostrata è che Digital Foundry è in possesso sia di una RTX 3090 che di una Xbox Series X e quindi, prevedibilmente, avremo nuove analisi e confronti molto presto.

Cosa ne dite? Avete sufficiente spazio nei vostri case per un simile mostro? Sembra che Zlatan Ibrahimovic non abbia di questi problemi...