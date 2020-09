Xbox One: il nuovo Store è arrivato ed è pronto per Xbox Series X e S

In queste ore Microsoft ha pubblicato l'aggiornamento con il quale ha svecchiato lo store di Xbox One. Questo update, presentato diversi mesi fa e disponibile solo per gli utenti insider, adesso è finalmente disponibile per il download. Si tratta di un update che ha ridisegnato completamente l'interfaccia e non ha stravolto le funzionalità del negozio Xbox. Lo ha reso "solo" più veloce, navigabile e bello da vedere. Questo aggiornamento arriva giusto un mese prima del debutto di Xbox Series X e S, console che molto probabilmente utilizzeranno lo stesso design nel loro sistema operativo.

I membri Xbox Insider hanno potuto sperimentare ormai da diverse settimane questo aggiornamento, che rende la navigazione all'interno del negozio decisamente più piacevole e veloce rispetto al passato. Questo non solo perché la nuova interfaccia consente di muoversi tra le diverse sezioni in maniera più naturale, ma perché il suo codice è decisamente più performante e in grado di avviare lo store in due secondi e caricare i contenuti in un attimo.

Ad agosto Microsoft aveva pubblicato un video nel quale mostrava lo store in funzione (a partire dal minuti 11), così, nel caso in cui abbiate intenzione di acquistare Xbox Series X e S potrete cominciare a familiarizzare con questa interfaccia. Vi piace?