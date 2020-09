Fortnite, il terzo compleanno è oggi 26 settembre 2020: Epic Games vuole festeggiare

Oggi sabato 26 settembre 2020 il caro, buon vecchio Fortnite Battaglia Reale festeggia il suo terzo compleanno. Ebbene sì, sono già trascorsi 36 mesi da quel lontano settembre 2017 in cui la modalità di gioco Salva il Mondo fece spazio al Battle Royale, destinato a soppiantarla rapidamente.



Gli sviluppatori di Epic Games, naturalmente, vogliono festeggiare in compagnia di tutti gli altri giocatori. In che modo? Per ora non si sa: maggiori dettagli arriveranno nel corso della giornata, presumibilmente nel primo pomeriggio. Ma noi possiamo anticiparvi già qualche contenuto: siete curiosi?



In realtà Epic Games ha pensato a più di un'iniziativa per festeggiare il terzo compleanno di Fortnite. Come prima cosa arriveranno le sfide del terzo compleanno, delle quali vi abbiamo già illustrato missioni e ricompense. Un po' di oggetti cosmetici gratuiti non fanno mai male, così come non fanno male dei punti esperienza bonus. Questi primi contenuti dovrebbero debuttare alle ore 15:00 di oggi 26 settembre 2020.



Vi sarà poi il concerto dei BTS su Fortnite Party Reale, imperdibile per gli amanti del k-pop. Non parliamo solo dell'evento live, ma delle varie repliche che terranno occupati i giocatori per tutto il fine settimana.



Da ultimo, oggi inizierà la collaborazione tra Rocket League e Fortnite, con ricompense cosmetiche sbloccabili sull'uno e sull'altro titolo. Che sia infine in programma qualche sorpresa di cui ancora non sappiamo nulla?

🎂🎂🎂 Tomorrow Fortnite celebrates its 3rd Birthday! Join us for Birthday Challenges which include free rewards! More info tomorrow. pic.twitter.com/JmadoWnvDh — Fortnite (@FortniteGame) September 25, 2020