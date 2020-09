Fortnite, sfide del terzo compleanno svelate in anticipo

Questo fine settimana si terrà su Fortnite Battaglia Reale il terzo compleanno, proprio quello della modalità Battle Royale di Epic Games: gli sviluppatori, come sempre, hanno deciso di introdurre qualche sorpresa per i giocatori, e delle sfide a tema. Di cui vi parliamo, appunto, in questo articolo.



Attualmente si tratta di materiale non ufficiale, ma praticamente confermato: i dataminer hanno trovato nei file di gioco dell'Aggiornamento 14.20 (recentissimo, risale a ieri) i nomi delle sfide del terzo compleanno e anche le ricompense cosmetiche. Vi saranno anche 80.000 punti esperienza, che aiuteranno i giocatori non ancora arrivati al livello 100 del pass battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4.



Per completare le sfide, ovviamente, bisognerà attendere la loro introduzione nel gioco, nonché quella di oggetti sull'isola che alle stesse fanno riferimento. Intanto però vediamo l'elenco con tutte le sfide del terzo compleanno di Fortnite:

Gioca partite (0/10)

Balla davanti a diverse torte di compleanno (0/10)

Sopravvivi agli avversari (0/500)

Ottieni salute o scudo con la torta di compleanno (0/50)

Le singole sfide potrebbe essere riproposte una seconda volta, con nuove ricompense