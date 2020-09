Fortnite, Aggiornamento 14.20 disponibile: server offline per manutenzione

Nel momento in cui scriviamo gli sviluppatori di Epic Games hanno ufficialmente dato il via all'Aggiornamento 14.20 di Fortnite. Ciò significa che nelle prossime ore non si potrà giocare, ma anche che stanno per arrivare novità davvero degne di attenzione.



Intanto, l'Aggiornamento 14.20 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 è disponibile per il download: questo su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e dispositivi Android. Su iOS invece non arriverà, a causa del ban di Apple; inoltre da oggi 23 settembre 2020 neppure Fortnite Salva il Mondo sarà più disponibile su macOS.



La manutenzione programmata di Epic Games si protrarrà almeno fino alle 10.00 / 10.30 di oggi, comunque entro ora di pranzo sarà possibile tornare a giocare; fino ad allora, i server di gioco resteranno offline (lo richiede la manutenzione).



Tra i nuovi contenuti in arrivo vi saranno certamente quelli pensati per festeggiare il terzo compleanno di Fortnite (previsto per questo fine settimana) e per la collaborazione Llama-Rama tra Fortnite e Rocket League. Presumibilmente debutteranno anche nuove skin ed eroi della Marvel, forse anche con modifiche alla mappa di gioco. Ma dovremo attendere un po' per saperlo con certezza: vi terremo prontamente informati.

A new update takes over. v14.20 is scheduled for tomorrow, September 23. Downtime will begin at 4 AM ET (08:00 UTC). pic.twitter.com/iRJwej2S9w — Fortnite Status (@FortniteStatus) September 22, 2020