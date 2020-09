Voti di Famitsu: solo Into the Breach salva le recensioni di questa settimana

Solo Into the Breach per Nintendo Switch (35/40) riesce a salvare i voti di Famitsu di questa settimana, che per il resto offrono giudizi tiepidi, quando non molto critici. Eppure le recensioni sono molte, ma di ben dieci giochi solo uno sembra aver convinto appieno i redattori della storica rivista giapponese.

Seguono NBA 2K21 e MO: Astray con un risicato 31/40. Per il resto tutti i giochi sono sotto la fatidica soglia dei 30/40, con moltissimi 26/40 (un voto molto basso su Famitsu).

Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco dei voti del numero 1660 di Famitsu: