Disney+ con Google Assistant è ora disponibile su display intelligenti

Nel momento in cui scriviamo Disney+ è disponibile e riproducibile anche su display intelligenti: merito di Google Assistant, che può funzionare perfettamente in sinergia con la nota piattaforma di streaming di Topolino. Facciamo il punto della situazione, e cerchiamo di capire quali nuove possibilità siano ufficialmente aperte per i clienti.



L'arrivo è stato annunciato (un po' a sorpresa) da Google, neanche da Disney: pare che Disney+ finalmente sia disponibile anche su display intelligenti, limitatamente (per ora) ad alcuni mercati. Google Assistant, in tutto ciò, gioca un ruolo chiave: permette di avviare, riprodurre e interrompere qualsiasi cartone o contenuto di Disney+, semplicemente utilizzando la voce e il noto comando "Ok, Google".



Ed ecco la dichiarazione di Google: "Disney+ è un'esperienza unica nel suo genere che trascende le generazioni. Che si tratti di un classico come Biancaneve o della nuova serie di live-action The Mandalorian, Disney+ ha qualcosa da offrire a tutti. E da oggi è possibile navigare tra i contenuti Disney+ su Smart Display abilitati con Google Assistant, come Nest Hub e Nest Hub Max, in mercati selezionati in tutto il mondo, semplicemente usando la voce".



Probabilmente non tutti hanno già deciso di pagare un abbonamento a Disney+ (la recente operazione legata a Mulan, però, sembra aver convinto anche i più scettici), tuttavia una possibilità in più non fa mai male. Sicuramente qualcuno trarrà giovamento dall'utilizzo combinato di Google Assistant e dei display intelligenti.