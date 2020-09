Disney+, con Mulan raddoppiano i download dell’app: il Premier Access ha vinto?

A quanto pare l'arrivo del film Mulan sulla celebre piattaforma di streaming ha permesso ai download dell'app di Disney+ di raddoppiare in pochissimo tempo. È un precedente importante per il mercato: cerchiamo di capire cosa è successo, e che cosa in futuro potrebbe succedere.

Tanto per cominciare, il live action di Mulan sarà disponibile per tutti gratuitamente su Disney solo da dicembre 2020: intanto è possibile vedere il film tramite Premier Access. Si tratta di una sorta di accesso vip ai contenuti in anteprima: basta pagare, nel caso del film in questione, 21,99 euro.

E a quanto pare i clienti di Disney+ quei 21,99 euro li hanno pagati più che volentieri: tanto che, stando ai dati raccolti da Sensor Tower, i download dell'app sono arrivati a quota 890mila proprio negli scorsi giorni. Si tratta del 68% in più rispetto alla settimana precedente: insomma, la strategia commerciale ha fatto raddoppiare i download dell'applicazione.

Il Premier Access sembra così aver vinto: i clienti di Disney+ pagano volentieri per vedere dei contenuti in anteprima, anche se questi arriveranno poi gratuitamente a qualche mese di distanza. Complice anche la pandemia e l'impossibilità di raggiungere i cinema in numerose aree del mondo? Può darsi: di certo comunque questa diventerà la prassi nei prossimi anni.

Voi avete pagato 21,99 euro per guardare Mulan su Disney+, oppure aspetterete dicembre? E in caso, il film vi è piaciuto?