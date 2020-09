Fortnite, l'Aggiornamento 14.20 arriva questa settimana: ecco cosa sappiamo

L'Aggiornamento 14.20 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 arriverà questa settimana. La conferma, perché ormai di conferma si tratta, è data un po' dalla logica nella pubblicazione degli update di Epic Games e in parte dalle informazioni di recente riportate da leaker e dataminer. Facciamo il punto della situazione, vedendo cosa sappiamo.



Tanto per cominciare, il giorno dell'Aggiornamento 14.20: Epic Games dovrebbe rilasciarlo su Fortnite già nella giornata di domani, mercoledì 23 settembre 2020, salvo imprevisti dell'ultimo secondo (slittamenti o anticipazioni). L'update verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e dispositivi Android; nulla da fare invece su iOS, dove è arrivato ormai da un mese il ban di Apple. Per di più, da domani 23 settembre 2020 Fortnite Salva il Mondo non sarà più disponibile su MacOS.



Il nuovo aggiornamento introdurrà nei file di gioco anche le sfide della Settimana 5 (che debutteranno ufficialmente giovedì prossimo), oltre a tutti i collezionabili legati al terzo compleanno di Fortnite Battaglia Reale (che si terrà sabato) e alla collaborazione tra Fortnite e Rocket League; quest'ultima dovrebbe infatti prevedere dei premi esclusivi.



Il pacchetto Riflessi Oscuri lascerà invece il negozio stagionale in questi giorni, proprio con l'arrivo dell'aggiornamento 14.20: ma era già stato proposto in passato una prima volta, e lo farà sicuramente una terza.



Ovviamente potrebbero saltare fuori anche altre sorprese, per ora prendete le informazioni riportate semplicemente come rumor - ma rumor piuttosto attendibili.