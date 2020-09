Xbox Series X e Series S: preorder aperti, dove acquistare al prezzo migliore

Xbox Series X e Series S possono essere acquistati in prevendita a partire da oggi, 22 settembre, alle ore 9:00, quando ufficialmente sono stati aperti i preorder da parte di Microsoft, dunque diamo un'occhiata alle diverse possibilità di acquisto disponibili e dove poter comprare le console al prezzo migliore.

A dire il vero, il costo dovrebbe essere standard, considerando che il prezzo è ufficiale e deciso da Microsoft: Xbox Series X costa €499 mentre Xbox Series S costa €299, dunque si tratta di due offerte alquanto distanti in termini di prezzo, che offrono tuttavia anche due scelte diverse in termini di performance. Entrambe usciranno poi il 10 novembre 2020 in tutto il mondo.

Entrambe le console si basano sulla stessa architettura Zen 2 per il processore e RDNA 2 per la scheda grafica, ma mentre la CPU è quasi la stessa, la GPU di Xbox Series X è molto più prestante, cosa che determina una serie di differenze tra una console e l'altra, mantenendo comunque alcuni punti fermi come CPU, caricamenti veloci attraverso SSD di nuova concezione e funzionalità next gen.

Per farla breve: se siete interessati alla grafica in 4K senza compromessi dirigetevi su Xbox Series X, ma se non avete intenzione di puntare su questa caratteristica e preferite risparmiare un po', Xbox Series S è la console da tenere in considerazione, puntando sulla risoluzione a 1440p a 60 fps.