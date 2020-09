Xbox Series X VS Series S: specifiche tecniche a confronto

L'annuncio di Xbox Series S ha confermato ufficialmente l'arrivo nei negozi di una seconda console next-gen Microsoft oltre a Xbox Series X, ma quali sono le differenze fra i due modelli? Confrontandole diventa subito chiaro che si tratta di prodotti pensati per utenze distinte e separate. Da una parte abbiamo infatti una macchina estremamente spinta sul fronte hardware, Xbox Series X, disegnata per chi vuole il massimo senza scendere a compromessi tecnici; dall'altra un sistema compatibile ma decisamente economico, Xbox Series S: ideale per chi dispone di un budget limitato, non ha particolari esigenze o magari vuole solo affiancare alla propria PS5 una seconda console, guadagnandosi così l'accesso a entrambi gli ecosistemi. Ecco dunque un confronto tra le specifiche tecniche di Xbox Series X e Xbox Series S, così da comprendere quali siano le differenze tra gli hardware.

Xbox Series X Xbox Series S Processore AMD Zen 2 custom, 8 core a 3,8 GHz AMD Zen 2 custom, 8 core a 3,8 GHz Grafica AMD RDNA 2 custom, 52 CU a 1,825 GHz AMD RDNA 2 custom, 20 CU a 1,55 GHz Potenza 12 TFLOPS 4 TFLOPS Memoria 16 GB di RAM GDDR6 10 GB di RAM GDDR6 Banda passante 10 GB a 560 GB/s, 6 GB a 336 GB/s Non dichiarata Storage SSD NVMe custom da 1 TB SSD NVMe custom da 512 GB Velocità I/O 2,4 GB/s, 4,8 GB/s compressi Non dichiarata Espansione Scheda di espansione da 1 TB Scheda di espansione da 1 TB Storage esterno Supporto per HDD esterni USB 3.2 Supporto per HDD esterni USB 3.2 Lettore ottico Lettore Blu-Ray 4K Non presente Prestazioni 4K a 60 fps, fino a 120 fps 1440p a 60 fps, fino a 120 fps Colore Nero opaco Bianco opaco con inserto nero Dimensioni 301 x 151 x 151 millimetri Non dichiarate Data di uscita 10 novembre 2020 10 novembre 2020 Prezzo Non dichiarato 299 euro

Le caratteristiche di Xbox Series X Annunciata ufficialmente ai Game Awards 2019, Xbox Series X sarà la console next-gen più potente sul mercato con i suoi 12 TFLOPS e una componentistica in grado di garantire prestazioni alte e stabili, anche e soprattutto grazie alle innovative soluzioni adottate dagli ingegneri Microsoft per la disposizione e la dissipazione degli elementi interni. Nonostante la straordinaria potenza, Xbox Series X vanta un fattore di forma estremamente compatto, pensato per una collocazione rigorosamente in verticale, e un design davvero minimale, caratterizzato da un'estetica che si adatta a qualsiasi contesto. Il produttore garantisce inoltre che sarà un sistema molto silenzioso. La console punta a offrire un'esperienza di gioco senza compromessi, con un target fissato a 4K e 60 fps ma il supporto per contenuti fino a 120 fps e, naturalmente, per il ray tracing: la tecnologia che consente di ottenere riflessi spettacolari all'interno dei giochi, gestendo le fonti di luce e la loro interazione con l'ambiente in maniera assolutamente realistica. Il rinvio di Halo Infinite è stato certamente un duro colpo per la line-up di lancio di Xbox Series X, che tuttavia potrà contare su di un gran numero di titoli e sulla piena retrocompatibilità con i giochi di Xbox One, che gireranno sulla nuova piattaforma a risoluzione più alta e con frame rate più stabili. Unica incognita il prezzo, non ancora dichiarato.

Le caratteristiche di Xbox Series S Di Xbox Series S si parla ormai dall'inizio dello scorso anno, ma l'ufficializzazione della console next-gen economica è arrivata solo nelle ultime ore. L'interessante idea alla base del progetto è quella di rendere la nuova generazione Microsoft alla portata di tutti grazie a un prezzo estremamente contenuto, pari a 299 euro. L'obiettivo è dunque quello di puntare a un pubblico estremamente ampio e variegato, garantendogli l'accesso all'ecosistema Microsoft e ai suoi straordinari servizi (in primis Xbox Game Pass, che nella versione Ultimate include anche xCloud) scendendo a compromessi unicamente per quanto concerne la grafica. Si passa infatti dai 12 TFLOPS della GPU di Xbox Series X ai 4 TFLOPS di un'architettura che rimane RDNA 2 e che dunque si pone come target un'esperienza di gioco a 1440p e 60 fps, con la possibilità di ridurre tali valori in presenza di ray tracing o di puntare ai 120 fps in determinati contesti. I componenti hardware più importanti per garantire la piena compatibilità next-gen, vale a dire processore e SSD, vantano specifiche identiche a quelle di Xbox Series X, con l'unica differenza di una capienza dimezzata in termini di storage. La minore quantità di RAM, inoltre, non andrà a creare problemi di performance nei giochi vista la risoluzione inferiore e, di conseguenza, l'uso di asset meno elaborati.