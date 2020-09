Xbox Game Pass, le prime novità di settembre 2020

Dopo un agosto estremamente ricco, settembre 2020 continua veramente alla grande per Xbox Game Pass, con già una quantità immane di giochi gratis per gli abbonati in arrivo e si tratta solo della prima mandata, che riguarda la prima metà del mese. Parliamo di undici giochi in arrivo nelle prime due settimane di settembre 2020, per quello che potrebbe essere uno dei mesi più pieni di uscite che si siano visti finora all'interno del servizio su abbonamento Microsoft, che ha comunque attraversato già in passato vere e proprie esplosioni di offerte. Dopo un mese che ha visto arrivare praticamente tutti insieme Microsoft Flight Simulator, Battletoads, Wasteland 3 e il primo capitolo di Tell Me Why, si continua veramente di gran carriera con questa bella infornata di giochi veramente per tutti i gusti e si tratta solo dell'inizio. Vediamo dunque la panoramica.



Crusader Kings 3 - PC, 1 settembre Si parte subito il primo del mese con uno dei giochi di maggiore spessore di questa fine estate: Crusader Kings 3 fa tornare sulle scene la "grand strategy" ad ambientazione storica torna in grande stile. Si tratta di scegliere una casata nobile o reale all'interno di un'ampia mappa che va "dall'Islanda all'India, dal Circolo polare artico all'Africa centrale" e guidare la dinastia nei secoli, cercando di incrementare sempre più il potere e il territorio controllato, incrementandone la sicurezza e migliorandone il tessuto sociale, con la possibilità di scegliere la strada da intraprendere nel controllo del paese e il comportamento da adottare. Guerra, diplomazia, gestione del personaggio e politiche varie, eventualmente anche oscure, sono gli elementi che compongono questa grande simulazione di potere nel mondo medievale.



The Jackbox Party Pack 4 - Xbox One, 3 settembre I party game, a quanto pare, non passano mai di moda e di recente questa teoria è stata promossa soprattutto dalla serie The Jackbox Party Pack, che continua a offrire nuove versioni aggiornate dei suoi passatempi multiplayer di anno in anno. Siamo dunque giunti a The Jackbox Party Pack 4, ma la sostanza non cambia: si tratta di un assortimento di giochi e passatempi vari, ognuno basato su contenuti multimediali e incentrato sulla sfida tra vari giocatori. Il fatto di poter partecipare semplicemente utilizzando uno smartphone rende immediata l'interazione e molto semplice trovare il modo di giocare in diverse persone a prescindere da controller e dispositivi specifici. In questo modo è possibile arrivare anche a 16 giocatori contemporaneamente, cosa che rappresenta un po' l'apoteosi del party game.



Resident Evil 7 Biohazard - PC e Xbox One, 3 settembre Resident Evil 7 Biohazard è diventato il capitolo più venduto nella storia della serie Capcom, ma se non l'avete ancora provato il suo arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass rende il download assolutamente obbligatorio. L'ottima risposta del pubblico è anche un segno evidente che il netto cambio di impostazione deciso dagli sviluppatori ha funzionato bene ed è stato ampiamente apprezzato. Dopo oltre 20 anni e una deriva decisamente action, Resident Evil si è rivoluzionato introducendo una visuale in prima persona, un'ambientazione maggiormente calata nel reale (l'oscuro e inquietante bayou della Lousiana) e un ritorno alle radici più adventure, pur mantenendo una sostanziosa dose d'azione. Il risultato è probabilmente il capitolo più terrificante della serie e un'esperienza veramente memorabile.



Tell Me Why: Capitolo Due - PC e Xbox One, 3 settembre Prosegue la nuova mini-serie di Dontnod con Tell Me Why: Capitolo Due, portando avanti l'affascinante storia dei gemelli Ronan e la loro avventura alla ricerca della verità sul passato della propria famiglia. Tyler e Alyson continuano a scavare nel passato per cercare la verità dietro i segreti di Mary-Ann, ma scoprono ben presto che alcune persone vicine ai fatti preferiscono decisamente che la verità resti sepolta nell'oblio. Nel frattempo, Michael cerca di aiutare Tyler ad adattarsi allo stile di vita presso Delos Crossing, questo mentre Alyson si trova a dover affrontare costantemente la tensione crescente tra il proprio fratello e lo zio Eddy. Tell Me Why dimostra ancora una volta la capacità di Dontnod nell'utilizzare i videogiochi come mezzo di comunicazione e narrazione, anche in questo caso mettendo scena storia, cast e ambientazioni molto particolari.



Touhou Luna Nights - PC e Xbox One, 3 settembre In un'infornata così ricca di giochi, non poteva mancare un metroidvania indie, e infatti eccolo qui con Touhou Luna Nights a rappresentare il genere ibrido diventato estremamente popolare tra le produzioni indipendenti. Sviluppato da Team Ladybug, il gioco in questione mette in scena le peripezie di Sakuya Izayoi, servitrice della vampira Remilia Scarlet, in questo caso alle prese con una sorta di misteriosa dimensione parallela in cui si ritrova imprigionata. Come si conviene a un esponente del genere misto che può essere definito metroidvania, anche in questo caso abbiamo a che fare con un misto di caratteristiche di gameplay diverse tra action, adventure e platform, con la necessità di esplorare un'ampia mappa da scoprire progressivamente con la conquista di nuove abilità. Dal canto suo, Touhou Luna Nights ci mette anche stile e scenari ispirati chiaramente al Giappone feudale, che sta sempre bene con tutto.



World War Z - PC, 3 settembre Ben oltre l'essere un semplice tie-in di un film non proprio seminale, World War Z si è dimostrato un enorme successo in ambito videoludico, sfruttando i cliché del genere horror di questo tipo ma mettendoli al servizio di un gameplay molto valido, tutto improntato sul multiplayer. Sotto vari aspetti ricorda piuttosto da vicino il buon vecchio Left 4 Dead, con varie missioni sparse su alcune delle ambientazioni viste proprio nel film, nelle quali dobbiamo essenzialmente sopravvivere agli attacchi delle orde di zombie che, come nella pellicola con Brad Pitt, si presentano particolarmente veloci e fameliche, in grado anche di "organizzarsi" per superare gli ostacoli. Varie modalità di gioco tra singolo e multiplayer cooperativo e competitivo forniscono buone varianti di gioco, supportate peraltro da un interessante sistema di classi e progressione. Se non l'avete ancora provato, con l'arrivo sul Game Pass per PC non avete più scuse.



Star Renegades - PC, 8 settembre Un gran bel tocco di stile arriva questo mese con Star Renegades, nuovo RPG strategico da parte di Massive Damage e Raw Fury, un gioco che risulta bello anche solo da guardare. Si tratta di uno strategico ad ambientazione fantascientifica che mette in campo diverse caratteristiche peculiari, a partire dallo strano stile grafico che mischia pixel art in 2D con elementi tridimensionali e movimenti di camera inediti per un'impostazione di questo tipo. Anche il gameplay non è da meno: può essere definito un roguelite per alcune caratteristiche, ma la generazione procedurale assume una notevole profondità costruendo l'evoluzione della storia in maniera sempre diversa e adattando il comportamento dei nemici e la loro stessa essenza all'azione in corso da parte del giocatore, rendendo tutto il gioco sempre nuovo e sorprendente.



Disgaea 4 Complete+ - PC, 10 settembre Al di là dell'umorismo che la caratterizza da sempre, la serie Disgaea è anche composta da JRPG estremamente corposi, complessi e longevi, unendo dunque la spensieratezza della particolare interpretazione di Nippon Ichi del fantasy giapponese a una struttura e una quantità di contenuti che meritano grandissimo rispetto. Questo emerge ancora più chiaramente nelle varie edizioni estese che si sono succedute negli anni, come questa recente Disgaea 4 Complete+ che propone il quarto capitolo riveduto e corretto, nonché ulteriormente espanso a partire da una base già enorme. Trattandosi peraltro di un gioco caratterizzato da un cast inedito e con una storia nuova, rappresenta un possibile punto di partenza ideale anche per i giocatori che non hanno mai avuto a che fare con la serie, nonostante sia ufficialmente un quarto capitolo. Motivo in più per scaricare e lanciarsi nei meandri di questo spassoso ma anche impegnativo JRPG a turni con impostazione strategica.



Hotshot Racing - Xbox One, 10 settembre Con la scomparsa progressiva del racing arcade, questo ha cominciato a diventare una sorta di mito dal sapore nostalgico e i team indie hanno iniziato a guardare agli anni 90 per cercare di recuperare lo spirito originale del genere. Hotshot Racing è chiaramente un omaggio a Virtua Racing e agli altri giochi di guida del periodo, in particolare da parte di Sega, recuperando la tipica grafica low-poly delle origini ma caratterizzando il gameplay da note più arcade, con il ricorso costante alla derapata e all'uso del turbo. Se siete stanchi di simulazioni o sim-cade più o meno seriosi, questo gioco di Lucky Mountain e Sumo Digital può rappresentare una bella boccata d'aria fresca, con il suo look nostalgico, la meccanica forsennata, le piste variopinte e anche una certa attenzione alla progressione dei piloti tra singolo e multiplayer.



Tell Me Why: Capitolo 3 - PC e Xbox One, 10 settembre Si conclude con il terzo capitolo la trilogia di Tell Me Why, con un finale che non mancherà di smuovere i sentimenti dei giocatori, come spesso accade con i giochi Dontnod. La ricerca dei gemelli Ronan nel passato della propria famiglia ha portato a una serie di eventi sconvolgenti, scavando tra i ricordi, i segreti e le verità celate nella piccola cittadina dell'Alaska in cui hanno vissuto la loro infanzia, drammatica ma anche ricca di bei ricordi. In particolare, l'indagine sull'identità del padre sta stravolgendo la vita dei due, con Tyler che continua la ricerca anche da solo, trovandosi in una situazione decisamente complicata e apparentemente tragica. Nello stesso tempo, Alyson deve affrontare altri eventi del proprio passato e il suo senso di colpa opprimente che la portano in conflitto con le persone più amate. Tutto questo porta all'emozionante finale di Tell Me Why, che non mancherà di smuovere chiunque.