PS5: DualSense sarà fondamentale nei giochi horror, dice il team di Tormented Souls

Il DualSense di PS5 avrà un'importanza fondamentale per incrementare l'immedesimazione in particolare nei giochi horror, ha affermato il team Dual Effect Games, autore di Tormented Souls.

Il nuovo controller di PS5 continua a raccogliere ampi consensi da parte degli sviluppatori ed è assurto di recente al centro della comunicazione sulle novità offerte dalla nuova console Sony, a quanto pare, visto che risulta protagonista anche del primo spot ufficiale.

Già la settimana scorsa abbiamo visto cosa pensano gli sviluppatori del DualSense, dell'SSD e del Tempest 3D engine e di recente è emerso anche il giudizio di Dual Effect Games che sembra particolarmente entusiasta sul nuovo controller di PS5.

"Penso che il DualSense sia trascendentale per i giochi horror su PS5, consentendo di incrementare l'immedesimazione dei giocatori all'interno dell'esperienza", ha affermato il team di Tormented Souls. "Posso immaginare il fatto di manipolare un oggetto di plastica trasparente pieno di ragni, mentre si possono sentire tutti i piccoli ragni muoversi tra i palmi delle mani", ha riferito il team come esempio.

Dual Effect si riferisce in particolare al feedback aptico, ovvero il nuovo sistema di vibrazione a diverse intensità che caratterizza il DualSense e che dovrebbe garantire un'ampia gamma di sensazioni diverse grazie ai nuovi motori basati su Voice-Coil Actuator, specificamente dei Linear Resonant Actuator.

È facile intuire come nei giochi horror, effettivamente, un sistema di vibrazione avanzato possa avere un ruolo importante nell'incrementare il senso di immersione nel mondo virtuale, in attesa di vederlo attuato in pratica magari proprio in Tormented Souls.