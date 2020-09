Fortnite: come ottenere 155 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 9 settembre 2020

Nella giornata di oggi, mercoledì 9 settembre 2020, tutti i possessori di Fortnite Salva il Mondo (la modalità PvE del celebre titolo) avranno la possibilità di ottenere 155 V-buck. Si tratta della preziosissima valuta spendibile anche nel Battle Royale di Epic Games: vediamo dunque come procedere. Gratis non si butta via nulla.

Come ottenere i 155 V-buck? Presto detto, come prima cosa ogni giocatore che effettuerà l'accesso nella giornata di oggi otterrà i primi 50 V-buck tramite missione giornaliera; potrete completarla quando e come vorrete. Vi sono poi altre tre sfide a tempo limitato su Salva il Mondo, ciascuna delle quali vi ricompenserà con una certa quantità di V-buck, fino ad un massimo di 155.

Ecco la missione da completare su Vallarguta oggi 9 settembre 2020:

Cavalca il Fulmine (Potenza consigliata 64); 35 V-buck come ricompensa