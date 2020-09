Kena Mobile e Amazon: buono da 10 euro con Kena 5,99, come ottenerlo

Kena Mobile è l'operatore italiano semivirtuale su rete TIM, Amazon il noto colosso dell'e-commerce. Cosa hanno da spartire, i due? Normalmente nulla: ma la nuova promozione di Kena 5,99 li ha avvicinati, a tutto vantaggio degli utenti.



Kena 5,99, infatti, regala ora un buono Amazon da 10 euro: se vi state chiedendo come ottenerlo, sappiate che sarà sufficiente attivare l'offerta operator attack Kena 5,99. I contenuti della stessa, tra l'altro, sono notevoli: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile, SMS altrettanto illimitati, infine 70 GIGA di internet.



Il prezzo di abbonamento mensile, come indica il nome, è fissato a 5,99 euro. A partire dalle ore 10:00 di oggi martedì 22 settembre 2020, Kena Mobile offre anche il buono Amazon di cui vi abbiamo parlato: era accaduto solo un'altra volta prima d'ora, precisamente a luglio 2020. Maggiori dettagli e la stessa sottoscrizione saranno disponibili presso il sito internet di Kena Mobile.



Passiamo infine, almeno per un momento, alla questione telefonia fissa: la fibra ottica di iliad potrebbe debuttare in Italia già entro l'estate del 2021. In questo caso la rivoluzione dell'operatore francese raggiungerebbe nuovi livelli.