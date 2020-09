Xbox Series X e Series S in preorder da GameStop con possibile sconto

Xbox Series X e Series S possono essere acquistate da oggi con i preorder aperti su GameStop, in attesa dell'uscita fissata per il 10 novembre 2020 in tutto il mondo per entrambe le console Microsoft, con la possibilità di accedere anche a possibili sconti attraverso le promozioni next gen della catena.

Ricordiamo che per entrambe le console sono attive delle promozioni speciali di GameStop, con la possibilità di risparmiare 250 euro riportando alcuni prodotti che rientrano nell'iniziativa, abbassando in questo modo il prezzo di acquisto in maniera notevole. Xbox Series X costa 499 euro, ma sfruttando le promozioni è possibile abbassarlo fino a 249 euro, mentre Xbox Series S costa 299 euro, ma sfruttando la promozione al massimo può venire a costare solo 49,98 euro.

Vediamo dunque come funziona la promozione Xbox next gen di GameStop: è possibile risparmiare 250 euro sul prezzo di Xbox Series X e Series S riportando Xbox One X insieme a due giochi (o insieme a un gioco e un controller), oppure si possono risparmiare 130 euro riportando Xbox One S con 2 giochi (o un gioco e un controller) o infine è possibile risparmiare 70 euro riportando una Xbox One S. Trovate tutti i dettagli a questo indirizzo.