iliad, rete fissa entro l'estate 2021: la conferma

La rete fissa di iliad debutterà in Italia entro l'estate del 2021. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno nella giornata di oggi, 6 settembre 2020: vale la pena analizzare per bene la situazione.

Maggiori dettagli circa rete fissa e fibra ottica di iliad erano in realtà attesi per lo scorso 3 settembre 2020, ma in quell'occasione l'operatore francese si è limitato a ribadire di aver superato i 6 milioni di clienti. Oggi invece Thomas Reynaud, CEO francese dell'operatore, ha confermato "il lancio della nostra attività nelle rete fissa in Italia entro l'estate 2021".

Sapevamo già dell'accordo tra iliad e Open Fiber, e Benedetto Levi (CEO italiano) era stato chiaro: la pandemia aveva accelerato l'arrivo della rete fissa in Italia, invece di rallentarlo. Ma adesso la conferma di un periodo di lancio è addirittura ufficiale. Così come è ufficiale il fatto che iliad porterà in Italia anche il suo Freebox, modem e set top box già disponibile in Francia.

Attorno al periodo di debutto iliad svelerà anche la sua prima offerta fissa, e lì capiremo costi mensili e le caratteristiche del piano internet. Vi terremo aggiornati: voi passerete ad iliad?