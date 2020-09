iliad supera i 6 milioni di clienti, crescita inarrestabile nonostante la pandemia

Iliad continua a crescere: un ritornello periodico, ma basato su una realtà particolarmente evidente. Attualmente l'operatore supera i 6 milioni di clienti, grazie al netto aumento di nuovi arrivati nel secondo trimestre del 2020.

Benedetto Levi ha fornito tutti i dati relativi al secondo trimestre del 2020 proprio oggi 3 settembre 2020, come promesso nei mesi estivi: questi hanno confermato la crescita inarrestabile, nonostante la pandemia di quest'anno infausto. Apprendiamo così che 454.000 nuovi clienti hanno attivato una SIM iliad, e ciò ha fatto sì che il numero clienti complessivi superasse finalmente i 6 milioni.

Ma aumenta anche il fatturato, pari a 162 milioni di euro con una crescita su base annua del 68%; le quote di mercato hanno raggiunto invece l'8%. Qui di seguito, in un pratico elenco, tutti i dati forniti da iliad:

Investimenti previsti (escluse le frequenze): 223 milioni di euro

Siti radio installati: 5.800

Siti attivati: 3.980, obiettivo 5.000 siti entro fine 2020

EBITDAal: 876 milioni di euro, in crescita del +9,4% rispetto 1° semestre 2019

Utile netto: 205 milioni di euro

Iliad Store: 200 punti attivi in tutta Italia, prossima apertura a Firenze (presso il centro commerciale "I Gigli")