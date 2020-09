Multiplayer Risponde, nuova puntata oggi alle 17.00: avanti con le domande!

Multiplayer Risponde torna oggi con una nuova puntata: a partire dalle 17.00, rigorosamente in diretta e in compagnia di Vincenzo Lettera, risponderemo a tutte le vostre domande, che siano inerenti i videogame o meno.

Tanti i possibili spunti di discussione, a partire dalla presentazione delle potentissime NVIDIA RTX serie 30, che potrebbero innescare una rivoluzione in ambito su PC per quanto concerne il rapporto prezzo / prestazioni.

Si sono inoltre diffuse svariate voci sulla possibilità che Call of Duty: Black Ops Cold War arrivi su PS5 in anticipo rispetto a Xbox Series X, il che darebbe il via a una nuova stagione di esclusive temporali per la piattaforma Sony.

Oppure ancora potremmo parlare di come sia passato un anno dall'ultimo Nintendo Direct, con la casa giapponese che ancora latita e sembra essersi adagiata sugli allori dopo lo straordinario successo di Animal Crossing: New Horizons.

I temi insomma ci sono, ma potremo anche andare completamente off topic a seconda di cosa ci chiederete: non abbiate timore e iniziate a scrivere le vostre domande qui nei commenti.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch.