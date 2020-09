Call of Duty: Black Ops Cold War su PS5 in anticipo rispetto a Xbox Series X?

Call of Duty: Black Ops Cold War potrebbe approdare su PS5 in anticipo rispetto a Xbox Series X, confermando su next-gen l'accordo relativo alle esclusive temporali attualmente in essere per quanto concerne i DLC della serie.

A suggerire tale ipotesi è il sito ufficiale del gioco, che recita: "La versione PlayStation 5 di Call of Duty: Black Ops Cold War verrà pubblicata nell'autunno 2020 negli USA e in Canada, ed entro la fine dell'anno nel resto del mondo. Il gioco verrà inoltre pubblicato entro la fine dell'anno su Xbox Series X."

Protagonista nella giornata di ieri di un trailer del gameplay con ray tracing attivo su NVIDIA RTX, Call of Duty: Black Ops Cold War potrebbe dunque porsi di fatto come la prima esclusiva temporale della nuova generazione.

Per il momento la notizia non è stata ancora annunciata in via ufficiale da Activision, ma le diciture sui trailer del gioco sembrano confermare l'ipotesi di un'uscita anticipata sulla nuova console Sony.

Si è parlato in più occasioni delle voci secondo cui Sony si sarebbe aggiudicata una serie di importanti esclusive in concomitanza con l'approdo di PS5, e Call of Duty potrebbe essere il primo titolo sulla lista.